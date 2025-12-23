Hırsızlık olayına karışan suça sürüklenen 2 çocuk yakalandı

18.12.2025 ve 21.12.2025 tarihlerinde Yahyalı ilçesinde üç farklı iş yerinde meydana gelen “Hırsızlık” olayları ile ilgili olarak, Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucunda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

18.12.2025 günü, bahse konu iki “Hırsızlık” olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Y.A.K.(14) ve B.G.(15) isimli suça sürüklenen çocuklar ekiplerce yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.12.2025 günü, bahse konu “Hırsızlık” olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.A.K.(14) isimli suça sürüklenen çocuk ekiplerce yakalandı. Y.A.K.(14), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca ele geçirilen suça konu malzemeler 11.700 TL nakit para ve 120 paket nargile tütünü, eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.