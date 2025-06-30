Hırsızlık operasyonu: 318 aranan şahıs yakalandı, 91 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliğince yapılan operasyonlarda; Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 19 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 4 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık malı olan 80 bin 500 lira değerindeki malzemelerde tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 249 adet fişek ele geçirildi.