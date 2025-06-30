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Hırsızlık operasyonu: 318 aranan şahıs yakalandı, 91 şahıs tutuklandı

Kayseri'de asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 263 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 150 şahıs, yoklama kaçağı olan 57 şahıs ile birlikte toplam 318 şahıs yakalanırken, 91 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık operasyonu: 318 aranan şahıs yakalandı, 91 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliğince yapılan operasyonlarda; Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 19 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 4 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık malı olan 80 bin 500 lira değerindeki malzemelerde tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 249 adet fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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