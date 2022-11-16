Hırsızlık operasyonunda 17 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri dün gece kent genelinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar doğrultusunda ‘hırsızlık’ suçundan aranan 17 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli suç unsurları da polis ekiplerince ele geçirildi.

Yakalanan 17 kişi işlemlerinin ardından emniyete sevk edildi.

Operasyon anını sosyal medyadan paylaşan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “17 hırsızlık şüphelisi tüm ekiplerimizin bu gece yaptığı operasyonda yakalanmıştır. Her türlü suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” dedi.