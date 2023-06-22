Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çok sayıda suç kaydı olan hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı. 

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  • 22.06.2023 18:16
  • Güncelleme: 22.06.2023 18:16
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Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçuyla aranan şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda Talas Yukarı Mahalle bölgesinde çok sayıda adreste meydana gelen 'inşaattan hırsızlık' olayları ile ilgili olarak yapılan kamera araştırması neticesinde olayda kullanılan araç tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda aracın içinde bulunan ve suç eşyasını satın alan toplamda 5 şüphelinin kimlikleri tespit edilerek yakalandı.  

Yakalanan şahıslardan M.A.’nın üzerine yapılan aramada 0,91 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 8,26 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgulamasında da Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesince "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan arandığı, F.D. isimli şahsın ise yapılan GBT sorgulamasında Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince "hırsızlık" suçundan arandığı,
tespit edildi. Şüpheli M.A. ile F.D. Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Nöbetçi Savcının talimatıyla mahkemeye mevcutlu olarak sevk edilen F. D. ve M.A. tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne sevk edildi.

1ha

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