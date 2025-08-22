Hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda hırsızlık suçundan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. (26) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. (26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.