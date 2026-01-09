Hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 11 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan Ö.T. (32) saklandığı adreste yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan 11 yıl 11 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan Ö.T. (32) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.