  • Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Hırsızlık' suçundan 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli kadın (26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube  Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere  gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. (26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

