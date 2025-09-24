Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda hırsızlık suçundan toplam 12 yıl 53 ay 38 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.D. (45) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan toplam 12 yıl 53 ay 38 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. yakalanarak cezaevine teslim edildi.