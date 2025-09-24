  • Haberler
  • Gündem
  • Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda hırsızlık suçundan toplam 12 yıl 53 ay 38 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.D. (45) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan toplam 12 yıl 53 ay 38 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği
Kayseri’deki ortaokul öğrencilerinden “Yeşil Vatan” etkinliği
Sumud Filosundan Ersin Çelik: 'Gözünüz Kulağınız Filo'da Olsun'
Sumud Filosundan Ersin Çelik: "Gözünüz Kulağınız Filo’da Olsun"
Yahyalı'da Murat Düşünceli İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Yahyalı'da Murat Düşünceli İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Kayseri'de bir dönemin en önemli ismi: Hüsamettin Çetinbulut vefat etti
Kayseri'de bir dönemin en önemli ismi: Hüsamettin Çetinbulut vefat etti
Öğrenci burslarında skandal: Değerlendirme yapılmadan ödenmiş
Öğrenci burslarında skandal: Değerlendirme yapılmadan ödenmiş
Hacılar'a Esat Coşan Camii ve Külliyesi yapılıyor
Hacılar’a Esat Coşan Camii ve Külliyesi yapılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!