Hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.P. (30) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon neticesinde; hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.P. (30) yakalanarak cezaevine teslim edildi.