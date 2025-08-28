  • Haberler
  Hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 10 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kent genelinde asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında "hırsızlık" suçundan toplam 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.Ö. (46) isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

