Hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde: Hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. (23) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.