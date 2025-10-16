  • Haberler
  • Asayiş
  • Hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde: Hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. (23) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 9 ay içerisinde 25 bin 750 konut satıldı
Kayseri'de 9 ay içerisinde 25 bin 750 konut satıldı
Kayseri semt pazarlarındaki fiyatlar
Kayseri semt pazarlarındaki fiyatlar
Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor
Kayserililer araç sürerken cezası ağır olsa da bunu yapmayı seviyor
İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen şahıslarla ilgili açıklama
İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen şahıslarla ilgili açıklama
'Kentsel Dönüşümün Kalbinde İnsan Var'
“Kentsel Dönüşümün Kalbinde İnsan Var”
Büyükkılıç'tan Öğrencilere Destek ve Bilim Festivali Daveti
Büyükkılıç'tan Öğrencilere Destek ve Bilim Festivali Daveti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!