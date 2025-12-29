Hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.G.(25) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
