  Hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.G.(25) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.G.(25) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

