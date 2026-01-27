Hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y (42) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" ve "Dolandırıcılık" suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. (42) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.