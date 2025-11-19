Hırsızlık suçundan 19 yıl hapisle aranan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "hırsızlık" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç (48) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.