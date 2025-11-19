  • Haberler
  • Hırsızlık suçundan 19 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Hırsızlık suçundan 19 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 19 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "hırsızlık" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç (48) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

