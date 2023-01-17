Hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı
İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
- 17.01.2023 17:16
- Güncelleme: 17.01.2023 17:16
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Kayseri İncesu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları hakkında İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonda ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1ha
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