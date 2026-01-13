Hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmada hakkında 'Hırsızlık' suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.S. (33) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.S. (33) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

