Hırsızlık suçundan 22 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de evden hırsızlık suçundan 22 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; hakkında evden hırsızlık suçundan 22 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (32) yakalanarak cezaevine teslim edildi.