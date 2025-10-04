Hırsızlık suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında 'Hırsızlık' suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.