  • Haberler
  • Gündem
  • Hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan firari Güven Timlerinin devriyesinde yakalandı

Hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan firari Güven Timlerinin devriyesinde yakalandı

Kayseri'de Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yaya devriye sırasında yapılan kontrollerde Yozgat Asliye Ceza İlamat masasınca hakkında 'Hırsızlık' suçundan 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (55) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan firari Güven Timlerinin devriyesinde yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet mahallesi ve çevresinde yaya devriye sırasında yapılan kontrollerde; Yozgat Asliye Ceza İlamat masasınca hakkında "Hırsızlık" suçundan 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç (55) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor, sağ bek Joshua Brenet'i transfer etti
Kayserispor, sağ bek Joshua Brenet’i transfer etti
Vali Çiçek, 'Kayseri'ye sevdalanmıştık ama depremde kara sevdalı olduk'   
Vali Çiçek, “Kayseri’ye sevdalanmıştık ama depremde kara sevdalı olduk”   
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti
İYİ Partililer kartal Şehitliğini Ziyaret Etti
İYİ Partililer kartal Şehitliğini Ziyaret Etti
Müsiad Başkanı Akmermer 'Kayseri'de nitelikli iş gücü yok'
Müsiad Başkanı Akmermer; “Kayseri'de nitelikli iş gücü yok”
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'Kayseri OSB Afetler Karşısında Daima Hazır'
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: ‘Kayseri OSB Afetler Karşısında Daima Hazır’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!