- Hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan firari Güven Timlerinin devriyesinde yakalandı
Kayseri'de Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yaya devriye sırasında yapılan kontrollerde Yozgat Asliye Ceza İlamat masasınca hakkında 'Hırsızlık' suçundan 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (55) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet mahallesi ve çevresinde yaya devriye sırasında yapılan kontrollerde; Yozgat Asliye Ceza İlamat masasınca hakkında "Hırsızlık" suçundan 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç (55) yakalanarak cezaevine teslim edildi.