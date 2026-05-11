Hırsızlık suçundan 70 yıl hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'Hırsızlık' suçundan 70 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S.(31) isimli kadın yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu; hakkında "Hırsızlık" suçundan 70 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S.(31) isimli kadın saklandığı adreste polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.