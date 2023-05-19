Hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çaluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Ziyagökalp ve Mevlana mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda, hakkında ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 13 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası olan A.R.A. (48) ve aynı suçtan 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası olan S.Ç.(19) yakalandı.

Gözaltına alınan A.R.A. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.