Hırsızlık suçundan aranan 3 firari kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.A.(30), A.P.(29) ve Y.T.(20) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu; hakkında "Hırsızlık" suçundan 18 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A.(30), hakkında "Hırsızlık" suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P.(29) ve hakkında "Hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T.(20) isimli şahıslar saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.