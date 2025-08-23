  • Haberler
  • Hırsızlık suçundan aranan 36 yaşındaki şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan 36 yaşındaki F.Y. yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından toplam 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan 36 yaşındaki F.Y., saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

