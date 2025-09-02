  • Haberler
  • Hırsızlık suçundan aranan 60 yaşındaki kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2022 yılında işlediği hırsızlık suçundan aranan 60 yaşındaki A.E. yakalandı.

Kayseri Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcudan toplam 15 gram olan iki adet kolyenin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyalar yeniden incelendi ve teknolojik cihazların yardımı ile yapılan çalışmalar neticesinde; 60 yaşındaki A.E. saklandığı adreste yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

