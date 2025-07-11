Hırsızlık suçundan aranan firari kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 'hırsızlık' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.(29) isimli kadın yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.(29) isimli kadın, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.