Hırsızlık suçundan aranan firari saklandığı adreste yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda hırsızlık suçundan toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.D. (47) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.