Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan O.Ş (34) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (34) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Çalıksoy, 'CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür'
CHP’li Çalıksoy, “CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür”
Sümer Stadının ikincisinin zemini de sentetik yapılacak
Sümer Stadının ikincisinin zemini de sentetik yapılacak
Erciyes English Akademi, Talas'ta açıldı
Erciyes English Akademi, Talas’ta açıldı
Bir hafta Bir Yazar: Fatih DUMAN
Bir hafta Bir Yazar: Fatih DUMAN
Otomobilin önünü kesip zorla para isteyen kişi tutuklandı
Otomobilin önünü kesip zorla para isteyen kişi tutuklandı
'Sumud Gazze Özgürlük Filosunu BM Himayesine Almalı'
'Sumud Gazze Özgürlük Filosunu BM Himayesine Almalı'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!