Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan O.Ş (34) yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (34) yakalanarak cezaevine teslim edildi.