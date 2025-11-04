Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince Hırsızlık' suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; “Hırsızlık" suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.