Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince Hırsızlık' suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere  gerçekleştirilen operasyon neticesinde; “Hırsızlık" suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mahkeme çıkışı husumetlilerine ateş eden şahıs başkasını yaraladı
Mahkeme çıkışı husumetlilerine ateş eden şahıs başkasını yaraladı
Kayseri'de kadına taşlı saldırı
Kayseri’de kadına taşlı saldırı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi
Ekim ayında ihracat rekoru
Ekim ayında ihracat rekoru
Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman zorunluluğu başladı
Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman zorunluluğu başladı
Türk Dünyası, Talas'a muhteşem gösteri ile veda etti
Türk Dünyası, Talas'a muhteşem gösteri ile veda etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!