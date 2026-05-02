Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K.(35) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu; hakkında "Hırsızlık" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K.(35) isimli şahıs saklandığı adreste polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.