Hırsızlık suçundan aranan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan aranan N.Ç.(24) yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 
aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında "Hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan (N.Ç.(24) isimli kadın saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

