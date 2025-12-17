Hırsızlık suçundan aranan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan aranan N.Ç.(24) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından
aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında "Hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan (N.Ç.(24) isimli kadın saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.