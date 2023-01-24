'Hırsızlık' suçundan aranan kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 'hırsızlık' suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 24.01.2023 05:22
- Güncelleme: 24.01.2023 05:22
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Talas Mevlana Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, ‘kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. isimli kişi yakalandı.
Gözaltına alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.