Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.(28) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.(28) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.