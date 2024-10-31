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Hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasında yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (20) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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