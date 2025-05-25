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Hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından 14 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda Hakkında "hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 14 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (31) isimli cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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