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- Hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından 14 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda Hakkında "hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 14 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (31) isimli cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine teslim edildi.