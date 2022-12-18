Hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri İl jandarma Komutanlığı, İncesu İlçesi, Boğazköprü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Saraycık Mahallesinde ikamet eden M.S.A isimli kişinin kamyonundan yapılan hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayla ile ilgili olarak İncesu İlçe jandarma komutanlığı ve JASAT ile koordineli şekilde yapılan araştırma sonucunda hırsızlık yapan kişilerin M.A ile M.P olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla M.A ve M.P yakalanarak gözaltına alındı. M.A ve M.P işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.