Hırsızlıktan 123 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Hırsızlık' suçundan 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.(25) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlatıldı. Saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık" suçundan 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan
S.T.(25) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.