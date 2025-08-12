Hırsızlıktan aranan firari kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 'Dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından 15 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.(46) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında "Dolandırıcılık" ve "Hırsızlık" suçlarından 15 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.(46) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.