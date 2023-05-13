Hisarcık Mahallesine Diyanet eğitim ve Kültür Merkezi Yapılacak

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi'nde içerisinde hem çocuklar hem de kadınlar için eğitimlerin verileceği bir Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi yapacak.

PAYLAŞ
  • 13.05.2023 12:51
  • Güncelleme: 13.05.2023 12:56
  • 68
Hisarcık Mahallesine Diyanet eğitim ve Kültür Merkezi Yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi’nde içerisinde hem çocuklar hem de kadınlar için eğitimlerin verileceği bir Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi yapacak.

Melikgazi olarak kadınlara ve çocuklara özel birçok proje hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi olarak durmadan yorulmadan çalışıyor, ilçemize hizmet ediyoruz. Bu çerçevede ihtiyaç olan yerlere gerekli hizmetleri sağlıyoruz. Hisarcık Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan projemizi 220 metrekare alanda 2 katlı olarak hizmet verecek şekilde tasarladık. İçerisinde hem yetişkinler aynı zamanda çocuklar için sınıflar, kurs alanları çok maksatlı salon ve çocuk oyun alanları bulunacak. Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi olacak. Gençlerimiz buradan eğitim alacak. İnşallah bayan kardeşlerimize özel bir tesis olacak. Hayırseverlerimiz ile el ele verip Kayseri için güzel projeler ve hizmetler kazandırmaya çalışıyoruz. Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezleri çok önemli. Çünkü buralarda hem çocuklarımız hem de kadınlarımız eğitimler alacak. Kadınlar ve annelerimiz çocuklarımıza bakıyorlar, onları yetiştiriyorlar. Aile yapısı ne kadar sağlam olursa ülkemiz, İslam âlemi o kadar iyi bir noktaya gelir. Merkezimizde 4-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dinî ve ahlakî gelişimi için eğitimler verilirken bayanların dini ve ahlaki eğitimlerini tamamlamalarına yönelik sınıflar yer alacak. Şimdiden tesisimizin Hisarcık Mahallemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hisarcık Mahallesine Diyanet eğitim ve Kültür Merkezi Yapılacak

Hisarcık Mahallesine Diyanet eğitim ve Kültür Merkezi Yapılacak

'Bayrak Dede' Hayatını Kaybetti

'Bayrak Dede' Hayatını Kaybetti

Hacılar Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyesi Halil İçöz: 'Hacılarlı iş adamlarımızı desteğe davet ediyorum'

Hacılar Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyesi Halil İçöz: 'Hacılarlı iş adamlarımızı desteğe davet ediyorum'

Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret

Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Sağanak yağış Tomarza'da sele dönüştü

Sağanak yağış Tomarza'da sele dönüştü

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

YSK'dan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce kararı

YSK’dan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce kararı

DAHA FAZLA
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı'

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı'

Depremzede hemşireye 'Hemşireler Günü' jesti

Depremzede hemşireye 'Hemşireler Günü' jesti

Büyükkılıç Togg'la Şehir Turu Attı

Büyükkılıç Togg'la Şehir Turu Attı

Altın, tüm zamanların zirvesini gördü

Altın, tüm zamanların zirvesini gördü

Büyükkılıç'ın yeni makam aracı TOGG

Büyükkılıç’ın yeni makam aracı TOGG