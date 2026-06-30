Hisarcık’ta bir gencin öldüğü olayın davasına devam edildi

Hisarcık Mahallesinde bir kahvehanede meydana gelen ve 19 yaşındaki H.H.K’nin hayatını kaybettiği olay nedeniyle hakkında dava açılan C.A.A.’nın (23) yargılanmasına devam edildi.

Olay dün 22 Aralık 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan H.H.K. ile C.A.A. arasında kavga çıktı. C.A.A. bıçakla H.H.K.’yı yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kurtarılamadı. Otopsisi yapılan H.H.K. bugün Hisarcık Meydan Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip defnedildi.

Olay nedeniyle C.A.A hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına H.H.K.’nin müşteki olan annesi, babası ve kardeşi ile taraf avukatları katılırken tutuklu sanık C.A.A.’nın yerinde çıkan akıl sağlığı raporunu alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü için duruşmaya katılmadı. Duruşmada dinlenen tanık, “O gün ben de kahvehanedeydim. Maktul arkadaşım, sanık da arkadaşın ağabeyidir. Kahvehanede oyun oynuyorduk. H.H.K. geldi. Oturdu biraz, konuştuk. Biz oyuna dalmıştık. H.H.K. kalktı. Dışarı çıktı. Dışarıdan bağırış sesi çıktı. Biz de dışarı çıktık. H.H.K. kalbini tutuyordu. ‘Bir şeyin var mı?’ dedik. Elini çekti, kanı yere aktı. O ara C.A.A.’nın sesi içeriden geliyordu. O da ‘Allahım ben ne yaptım?’ dedi. H.H.K.’ye bizi duyuyor musun?’ dedik. Onu ambulansa bindirdik. Biz de peşine gittik” dedi.

“BAŞKA CİĞERLER YANMASIN”

Olayda hayatını kaybeden H.H.K.’nin ailesinin avukatı, “Şikayetimiz devam etmektedir’ dedi.

Duruşma savcısı sanığın, ‘kasten öldürme suçundan’ cezalandırılmasını talep etti. H.H.K.’nin kardeşi, “Ben sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu düşünüyorum. Sanığın bütün cezayı almasını istiyorum” diye belirtti. Babası ise, “Sanığın raporlarında her şey ortada bizim ciğerimiz yandı. başkasının ciğeri yanmasın” diye belirtirken annesi de, "Ben tasarlayarak vahşi şekilde işlediğini düşünüyorum. Yedi ay oldu. Sadece oğlumu değil bizi de öldürdü. Devletin mahkemesine güveniyorum, 250 yıl yatsın istiyorum. Çıkmasın hiç” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.