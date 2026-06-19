Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de rakibimiz yok, 1 numara Kayseri”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın moderatörlüğünü yaptığı, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “İklim Değişikliği, Su Yönetimi ve Riskler, Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu Erciyes Zirvesi Paneli, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 1. Erciyes Zirvesi gündeminde İklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel konular yer aldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise programda yaptığı konuşmada Kayseri’nin 1 numara olduğunu belirterek, “Kayseri eskisinden beri ticaret şehriydi. Ardından yine kendi insan emeğiyle Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri haline geldi. Yetmedi, turizm şehri oldu. Eğitim merkezi, üniversiteler şehri haline geldi. Tüm bunları kendi girişimcilerimizin, Kayserili hayırseverlerin emeğiyle ve gayretiyle başardı. Türkiye'de rakibimiz yok haberiniz olsun. Bir numara Kayseri bu işlerde” diye konuştu.