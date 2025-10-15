Hız sınırında 'yüzde 10'luk tolerans payı' kaldırılıyor

Trafik cezalarında kapsamlı değişikliklere gidecek düzenleme bu hafta TBMM'ye sunulacak. Yapılacak değişiklikte, radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payı tamamen ortadan kaldırılacak. Belirlenen hız sınırını 1 km dahi geçen sürücüye para cezası kesilecek.

Yürürlükte olan yönetmeliğe göre sürücüler, otoyollarda belirlenen hız sınırını yüzde 10'a kadar aşmaları halinde herhangi bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalmamaktaydı. Yapılacak değişiklikle birlikte hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükseliyor.

Yerleşim yeri içinde:

6-10 km/s aşımına 2.000 TL,

11-15 km/s aşımına 4.000 TL,

16-20 km/s aşımına 6.000 TL,

21-25 km/s aşımına 8.000 TL,

26-35 km/s aşımına 12.000 TL,

36-45 km/s aşımına 15.000 TL,

46-55 km/s aşımına 20.000 TL,

56-65 km/s aşımına 25.000 TL,

66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Yerleşim yeri dışında:

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,

16-20 km/s aşımına 4.000 TL,

21-25 km/s aşımına 6.000 TL,

26-30 km/s aşımına 8.000 TL,

31-40 km/s aşımına 12.000 TL,

41-50 km/s aşımına 15.000 TL,

51-60 km/s aşımına 20.000 TL,

61-70 km/s aşımına 25.000 TL,

71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.