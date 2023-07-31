Hızlı Okuma Kursu'na Büyük İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetlerini Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Etkili ve Hızlı Okuma Kursu ile kursiyerlerin okuma hızını yüzde 300 arttırma imkânı vererek, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemlerinde azalma sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Yaz Dönemi’nde birbirinden farklı kurs, ders ve etkinlikler ile öğrencilerin yazlarını keyifli ve verimli geçirebilmeleri adına birçok kurs açtı. Buna göre Etkili ve Hızlı Okuma Kursu açan KAYMEK, burada kursiyerlerin okuma hızını yüzde 300 arttırma imkânı veriyor. Ayrıca kurs, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemleri yaşayan vatandaşlar için azalma sağlıyor. Gençlerden yoğun ilgi gören Etkili ve Hızlı Okuma Kursu hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’te Etkili ve Hızlı Okuma Eğitmeni Eda Balkan, “Yabancılara çokça A1, A2 seviyesinde dersler okuma yazma ve hızlı okuma olmak üzere 3 branşta derse girdik şimdiye kadar. 8 yıldır da etkili ve hızlı okuma dersi vermekteyiz. Buraya gelen arkadaşlara hem zevk için okuma da arttırmak için isteyenlere yardımcı oluyoruz, hem de sınav odaklı çalışan arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Gelenler yüzde 300 oranında artış gösteriyorlar, tabi kişinin kitap okuması, soru çözmesiyle alakalı bir durum. Egzersizlerin 21 güne tamamlanmasıyla da ilerleyen bir durum söz konusu, gelen arkadaşlar hep memnun ayrılıyorlar inşallah gelmek isteyenleri de bekleriz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kursiyerlerden Türkçe Öğretmeni olan Seçil Ertaş ise, Etkili ve Hızlı Okuma Kursu’na ailece katıldıklarını ve çok fayda gördüklerini ifade ederek, şöyle konuştu;

“20 yıldır çalışıyorum. Bu hızlı okuma kursuna Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu hızlı okuma kursuna katılmak istedim ve faydasını da gördüm. Ailecek katıldık eşim, oğlum, ben çok altlarda bir okuyucuyum ama yine de planlı programlı olmadığı için bu şekilde başladık, şu an binleri geçmiş bulunmaktayım. Gayet güzel geçti hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sevdik herkese de tavsiye ediyoruz öğrencilerime de özellikle tavsiye ettim. Ağustos döneminde başlayan tüm kurslara özellikle öğrencilerim de gelecekler. Çünkü biz faydalandık onlarda faydalansın istedim.”

Kitap okumayı çok sevdiğini ve daha çok kitap okumak amacıyla kursa katıldığını söyleyen Esra Arslan ise, “40 yaşındayım iki tane kız çocuğum var ve kitap okumayı çok sevdiğim için daha fazla okumak istediğim için, Büyükşehir Belediye’sinin KAYMEK kurslarına katılmayı istedim. Hızlı ve etkili okuma kursunu seçtim bundan dolayı, çok memnunum evde çok egzersiz yapmadığım için aşırı derecede yükselmedi seviyem ama yine de hızlandım, Hızlandığımın farkındayım. Çok memnunum kızımı da yazdıracağım ikinci kura, devam edeceğim” dedi. 6’ncı sınıf öğrencisi olan Ali Sami Ertaş da kursta göz kaslarını geliştirerek, hızlı okumasını da etkilediğini ve sınavlarda başarılı olmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Ertaş, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’te okuyan bir öğrenciyim. 6’ncı sınıfa geçtim şu an da. KAYMEK’te hızlı ve etkili okuma kursu alıyorum. Bu kursta kendi göz kaslarımı geliştirerek, hızlı okumamı da etkiliyorum ve sınavlarda başarılı olmama katkı sağlıyor. Okumalarım çok güzel, rekorum bin 209 kelime ama ortalama da 600 kelime de kalıyorum. Kesinlikle fayda sağlıyor ve sınavlarda da etkili oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’ten çok memnunum, çok güzel bir kurs açmışlar onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.