Hızlı tren değil ambulans

Kayseri 112 ekipleri, 2023 yılının ilk 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti. Helikopter ambulansla ise 72 vaka vakit kaybetmeden hastaneye yetiştirildi.

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  • 20.07.2023 12:20
  • Güncelleme: 20.07.2023 14:17
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Hızlı tren değil ambulans
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri 112 ekipleri, 2023 yılının ilk 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti. Helikopter ambulansla ise 72 vaka vakit kaybetmeden hastaneye yetiştirildi.

57 istasyon, 90 ambulans ve 721 çalışanıyla vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olan 112 ekipleri, 2023 yılının ilk 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Biçer; "Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak toplamda 57 istasyon, 721 kıymetli çalışanımızla hizmet vermekteyiz. Envanterimizde 90 ambulansımız bulunmakta. 90 ambulans içerisinde ’Özellikli ambulans’ olarak tanımladığımız yenidoğan ambulansı, obez ambulansı, 4 sedyeli ambulans ve 4 Mayıs tarihinden itibaren aktif hale gelen helikopter ambulansımız bulunmakta. Helikopter ambulansımız, faal olduğu günden bu güne kadar yaklaşık 72 tane vakanın il içi ve il dışı taşınmasında aktif rol aldı" dedi.

Vakaya ulaşma ortalaması 5,25 dakika

Şehiriçi vakalara ulaşma ortalamasının 5,25 dakika olarak gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Başhekim Biçer; "2023 yılının ilk 6 aylık verilerini incelediğimizde komuta kontrol merkezimize sağlıkla alakalı 189 bin çağrı karşılandı. Çağrı karşılama oranımız yüzde 98. Yine 0-120 saniye reaksiyon oranımız ise 74 saniye olarak gerçekleşti. İstasyon bazında değerlendirdiğimizde 6 ayda toplam 82 bin vakanın taşınmasını sağladık. Kentsel vakalara ulaşımımız ortalama 5.25 dakika iken kırsal vakalara ulaşımımız ortalama 10 dakika olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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