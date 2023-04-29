Hızlı tren yatırımları tetikleyecek

Sivas'ta 2023 Yılı İkinci Dönem İl Koordinasyon Toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

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  • 29.04.2023 10:09
  • Güncelleme: 29.04.2023 11:31
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Hızlı tren yatırımları tetikleyecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 2023 Yılı İkinci Dönem İl Koordinasyon Toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Ek Bina Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya kaymakamlar ile yatırımcı kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Devam eden ve planlanan yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda söz alan katılımcılar koordinasyonu gerektiren hususlarda kurul üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Şimşek; Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Sivas’a hayırlı olmasını temenni ederek yatırımlar hakkında bilgi verdi. Şimşek, “Sivas tarihinin en büyük yatırımlarından birisi olan hızlı trene kavuştu. Artık mesafeler kısaldı, seyahatlerimiz de çok daha hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik hale geldi. İnşallah bu stratejik yatırım özellikle cazibe bölgemizdeki yatırımları da tetikleyecek ve ilimizde oluşacak bu sinerjiyle birlikte Sivas’ın cazibesi her yönüyle daha da artacak” dedi.

Sivas’ta 408 proje yürütülüyor

Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarınca gönderilen raporlara göre 2023 Mart sonu itibariyle Sivas’ta İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 408 proje bulunduğunu ifade eden Şimşek, bu projelerin toplam değerinin 96 milyar 57 milyon 550 bin TL olduğunu vurguladı.

İHA

Kayseri Gündem
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