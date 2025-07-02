Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: 'Emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz'

HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede istişarelerde bulunan ve ziyaretin ardından HİZMET-İŞ Kayseri Şubesi Temsilciler Meclisi Toplantısı’na katılan Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, temsilcilerle bir araya gelerek teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi ve sahadan gelen talepleri dinledi.

Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, “Emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Yavuz Navruz ise teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyleyerek katılımından dolayı Yıldız’a teşekkür etti.