Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nde Başkan Yavuz Navruz güven tazeledi

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin 10’uncu olağan genel kuruluna, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, ilçe belediye başkanları, delegeler ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç “Ben gördüm ki bir sendika başkanının seçiminden öte bir muhabbet ortamı var, bir sevgi ortamı var. Yüzler gülüyor, birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik anlayışı var. Bu açıdan ‘Kayseri'mize de bu yakışır’ diye buradan paylaşıyorum. Yavuz Navruz kardeşimizin şahsında, hem sendikamızın başkanı, hem de sendikalarımızın il başkanı olarak, HAK-İŞ’imizle bunu kısa sürede sağladığı için kendisini ve ekibini ayrıca tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, “10’uncu genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. 1991 yılında başlattığımız, Melikgazi Belediyesi'yle adım attığımız, belediyelerden önce hava lojmanlarında ilk örgütlülüğümüz 1990'lı yıllarında gerisine gidiyoruz. Hava lojmanlarındaki kapıcı ve kaloriferci işçiler, üstelik iş sendikamızın o zamanki şube başkanı Yunus Değirmenci'nin destekleriyle, burada yer almaya başlamıştır. Belediyelerdeki başlangıcımız işte Melikgazi Belediyesi eski Başkanı Şevket Bahçecioğlu ile oldu. Ona da buradan selamlarımız olsun. Melikgazi Belediye Başkanlığı'nda ilk örgütlendiğimiz yıl, 1991 yılı. O gün Kayseri Melikgazi ve Büyükşehir'deki arkadaşlarımızın, başında Rahmi Yavuz arkadaşımız vardı. Onunla başlattığımız Kayseri mücadelemiz, bugün Türkiye'deki en büyük şubelerimizden bir tanesini oluşturmaktadır. Yaklaşık 8 bin 700 üyesiyle sendikamızın, Türkiye'deki 80 şubesi içerisinde, en önde yer alan şubelerimizden biri haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz da, “Yaklaşık 1 yıl önce göreve geldik. Gerçekten çok zor şartlar vardı. O dönemde yönetim kuruluna isim yazacak adam dahi bulamıyorduk. Çok zor bir süreçti. Ama şu anda 1 yıldır görev yaptığım arkadaşlarla, o gün konuştuk, ‘Arkadaşlar, sizlerle yol yürüyelim. Birlikte hareket edelim. Bu yükü birlikte omuzlayalım. Çünkü tek başımıza yapacağımız bir şey değil. Benim Yavuz Navruz olarak bunu tek başıma başarmam imkansız. Sizlerden destek istiyorum’ dedim. Hepsini tek tek aradım. Arkadaşlarım bazıları tabi ki en doğal hakları sonuçta demokrasi var. Bizimle yol yürümek istemediler. Ama bu zor süreçte, şu andaki yol yürüdüğüm arkadaşlar ‘Başkanım sizinle beraberiz. Sizinle yol yürürüz. İnşallah bu ağır yükü hep beraber kaldırırız’ dediler. Ben de o zaman arkadaşlara ‘Ben de bu camianın içerisinde yaklaşık 30 yıldır varım. 30 yıl boyunca hiç kimseyi kırmadan, dökmeden, verdiğim sözlerin arkasında durarak tabi ki hata yapabilirim. Benim de hatalarım olmuştur. Ama kasıtlı olarak hiç kimseye hata yapmadım’ dedim. Şimdi buradaki bizim yönetim kurulumuz, yol yürüdüğümüz yönetim kurulu arkadaşlarımız, denetim, disiplin, komitedeki arkadaşlarımız, temsilci kardeşlerimiz, bizimle beraber yola çıktı” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Navruz, şöyle konuştu: “Bakın liste Halil Başkan'ın önünde, bu liste ile devam ediyoruz. Aynı listeyle. Söz verdiğim gibi. Söz verdik, arkasında duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Tabi ki bu zorlu süreçte sahaya çıktık. Genel Başkanımız bizi Ankara'ya çağırdığında ‘Yavuz Kayseri'yi anlatmamıza gerek yok. Şu anda zorlu bir süreç var. Koltuğuna oturma. Bir an önce bunu toparla. Sana güveniyoruz’ dedi. Talimatı verdi bize. Biz de Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, tensip buyurduğu gibi onun liderliğinde Kayseri'ye geldik. Çalışmalar gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mevcut Başkan Yavuz Navruz, tek liste ile girdiği seçimde güven tazeledi.