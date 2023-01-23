Hizmet - İş'ten vefat eden üyeye maddi yardım

Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden sendika üyesi Hakan Dobada’nın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 60 Bin Türk Lirası verildi.

Hizmet - İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 9 yıldır tüm üyelerine sosyal proje çerçevesinde ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklamada bulunarak; “10 Ekim 2022’de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Nevşehir Belediyesi Personel AŞ’de çalışan üyemiz Hakan Dobada’nın ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 60 bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu para üyemizin geride bırakmış olduğu yakınlarının acısını dindirmez fakat bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyemize Allah’tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef; keşke hiç yaşanmasa dediğimiz iş kazaları ve trafik kazaları hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeğidir. Allah Türkiye’nin her yerinde vatandaşlarımıza hizmet eden ve alın terini döken çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur” dedi.