Höbek Mahallesi'ne 8 bin 600 ton sıcak asfalt

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesi'ne hizmet veren 5 bin 600 metrelik yolda, 8 bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Gerekli yol iyileştirmeleri de yapılarak uygulanan sıcak asfalt çalışması ile Höbek Mahallesi daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânına kavuştu.

Kırsalda yatırım atağını hız kesmeden sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri sıcak asfalt konforu ile buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla sürdürdüğü yatırımlar çerçevesinde Kocasinan ilçesine bağlı Höbek mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kayseri Felahiye yolu üzerinden Höbek Mahallesi’ne, şehir merkezi yönündeki ana giriş yolundan Felahiye yönündeki çıkış yönüne uzanan ana erişim yolu niteliğindeki 5 bin 600 metrelik yolda çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında; ekonomik ömrünü tamamlayan ve özel asfalt kazıma makineleri kazınan eski asfalt kaplamadan çıkan malzeme yine bölgedeki arazi yollarında değerlendirildi. Ekipler tarafından kazınan ve gerekli kısımlarda temel malzemesi serilen yol üzerine 8 bin 600 ton sıcak asfalt üretim, nakliye ve serim çalışması titizlikle yapıldı.

Büyükşehir’in Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesi’nde gerçekleştirdiği bu yatırım, mahalle sakinlerinin daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânına kavuşmasını sağlarken Höbek Mahalle Muhtarı Hasan Özkök, asfalt çalışmasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Özkök, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederim çalışmalarından dolayı. Bir asfalt çalışmamız oldu, çok güzel. Teşekkür ederiz kendisine, Allah razı olsun” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki altyapı yatırımlarıyla şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

