Hobi Bahçelerinde Sıkı Denetim

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent genelindeki hobi bahçelerinde yeni sezonun başladığını duyururken huzurlu bir sezon için gerekli tüm tedbirler alındı.

Kayseri’de vatandaşların doğayla buluşma noktası olan Altınoluk, Beştepeler, Cırgalan, Karpuzatan, Selçuklu ve Şeker Hobi Bahçelerinde yeni sezon hareketliliği başladı. Haklarından feragat eden kullanıcıların yerine, 2024 yılı Nisan ayında çekilen kura sonuçlarına göre yedek listedeki vatandaşlar yerleştirilirken yetkililer, şu an itibarıyla boş hobi bahçesinin kalmadığını belirtti.

Öte yandan hobi bahçelerinde sezonun huzurlu ve düzenli geçmesi adına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

Altınoluk, Beştepeler, Cırgalan, Karpuzatan, Selçuklu ve Şeker Hobi Bahçelerinde vatandaşlar, girişte hobi bahçesi giriş kartlarını ibraz ederek giriş sağlıyor. Resmî tahsis sahibi dışında başkasının adını kullanarak bahçeleri kullanmaya çalışanlara geçit verilmiyor. Bu durumun tespiti halinde, ücret yatırılmış olsa dahi para iadesi yapılmıyor ve bahçe derhal boşalttırılıyor.

Ayrıca, ekiplerin yaptığı denetimlerde bakımsız ve düzensiz olduğu tespit edilen bahçe sahipleri uyarıldı. En kısa sürede gerekli bakımı ve temizliği yapılmayan, çevreye rahatsızlık veren bahçelerin tahsislerinin iptal edileceği bildirildi.

Hobi Bahçelerinde Yeni Sezon Başladı

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, hobi bahçelerinin kullanımına ve yeni sezon tedbirlilerine dair yaptığı açıklamada kurallara ve yasal yükümlülüklere hassasiyet çağrısında bulunarak, “Hobi bahçelerimizin sezonu başlamıştır. Hobi Bahçeleri sakinlerinden hakkından feragat eden kullanıcıların yerine, 2024 yılında Nisan ayında çekilen kura sonucunda yedek listede yer alan vatandaşlarımız çağrılmış olup ve şu an itibarıyla boş hobi bahçemiz kalmamıştır. Sezonun huzurlu ve düzenli geçmesi adına, tüm hobi bahçesi kullanıcılarımızın kurallara ve yasal yükümlülüklere hassasiyetle uyması gerekmektedir” diye konuştu.

Hobi bahçesi hak sahiplerine ödemeler konusunda hatırlatmada bulunan Taşçı, “Bu kapsamda hobi bahçesi kullanım ücretinin ilk taksitini henüz yatırmayan kullanıcılarımızın, ay sonuna kadar ödemelerini tamamlaması gerekmektedir. Ödeme yapmayanların tahsisleri yönetmelik gereği iptal edilerek bahçeleri boşalttırılacaktır” dedi.

Büyükşehir’den, Hobi Bahçelerinde Hijyen ve Güvenlik Hassasiyeti

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Taşçı, Büyükşehir Belediyesi’nin hobi bahçelerinde temizlik, düzen ve hijyen ile güvenliğe büyük önem verildiğine dikkat çekerek, “Ayrıca ekiplerimizce yapılan denetimlerde bakımsız olduğu tespit edilen hobi bahçe sahipleri de uyarılmıştır. En kısa sürede gerekli bakımı ve temizliği yapılmayan, çevreye rahatsızlık veren bahçelerin tahsisleri iptal edilecektir. Hobi bahçesini resmi tahsis sahibi dışında, başkasının adını kullanarak kullananlar tespit edildiğinde, ücret yatırmış olsalar dahi paraları iade edilmeyecek ve bahçe derhal boşalttırılacaktır. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz girişte kimlik kontrolü yaparak hobi bahçeleri sahibi dışındaki kullanıcıların giriş ve çıkışlarını denetleme altına almaktadır” ifadelerini kullandı.

Hobi Bahçelerinde Çıkış Saati 24.00’e Alındı

Hobi bahçesi giriş çıkış saatlerinde düzenleme yapıldığını da kaydeden Taşçı, “15 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hobi bahçelerinden gece son çıkış saati 24.00 olarak belirlenmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak, hobi bahçelerimizde yeşille iç içe, keyifli ve huzurlu bir sezon geçirmenizi dileriz” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a, Hobi Bahçeleri Sakinlerinden Teşekkür

Kayseri Hobi Bahçelerini Yaşatma Derneği Başkanı Serdar Toker ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hobi bahçelerine desteklerinden söz ederek, “Bu sene hobi bahçemizde sayın başkanımız çok iyilikler yaptı. Hobi bahçemize fideler gönderdi, sadece domates fidesi değil biber de gönderdi. Biz ödememizi 3 taksitte yapacaktık, sağ olsun bizleri kırmadı 5 taksite çıkardı. Çıkış saatlerimiz 23.00’tü 24.00’e çıkardı. Başkanımız bir yıl sonraki ödememiz için de zam yapmayacak, bunun da sözünü verdi” diye konuştu.

Hizmetleri ve emeklilere desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Toker, “Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a tüm hobi bahçeleri sakinleri adına çok teşekkür ediyorum. Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Mustafa Türkmen’e çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verdiği hobi bahçelerinden toplam 2 bin 543 emekli vatandaş yararlanıyor. Bu kapsamda Altınoluk’ta 230, Beştepeler’de 204, Cırgalan’da 462, Karpuzatan’da 703, Selçuklu’da 569 ve Şeker Hobi Bahçelerinin iki etabında toplam 375 hobi bahçesi sakinine hizmet veriliyor.