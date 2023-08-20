Hobi Bahçesinde Yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan hobi bahçesindeki kamelyada çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü.

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  • 20.08.2023 19:03
  • Güncelleme: 20.08.2023 19:30
Hobi Bahçesinde Yangın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan hobi bahçesindeki kamelyada çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Karpuzatan Hobi Bahçesi’ndeki bir kamelyada yangın çıktı. Alevlerin sardığı kamelyaya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. İtfaiye ekiplerinin de çalışma yaptığı yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangın sonrası kamelyada büyük çapta hasar meydana geldi.

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İHA

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Hobi Bahçesinde Yangın

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